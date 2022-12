Obbligo vaccinale | il deputato Fdi Pozzolo contro la sentenza della Consulta | «Nega la realtà dei fatti»

(Di martedì 6 dicembre 2022) I no vax, con il passaggio alla XIX legislatura, non si sono estinti dal parlamento. Tutt’altro: con le dichiarazioni fatte sullaCorte costituzionale, Emanuelesi candida a ereditare lo scettro dello scetticismo scientifico che fu di Sara Cunial. Ildi Fratelli d’Italia, membrocommissione Esteri, critica fortemente la decisioneche, il primo dicembre, aveva definito «non irragionevoli né sproporzionate le scelte del legislatore sull’del personale sanitario». Per«laattiene più alla politica che al diritto». L’esponente del partito di Giorgia Meloni ritiene persino inutile attendere il deposito delle motivazioni ...

... critica fortemente la decisione della Consulta che, il primo dicembre, aveva definito "non irragionevoli né sproporzionate le scelte del legislatore sull'del personale sanitario". ...Per approfondire: Liberticida era il green pass non la norma anti - ravee green pass: il piano della Meloni Ebbene, a due mesi da queste clamorose dichiarazioni, Bourla ha deciso ...Corte Suprema, vaccini e giornalisti. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Una nuova revisione scientifica conferma che coloro che hanno ricevuto almeno una dose di richiamo mostrano una ridotta quantità di virus infettivo. Mentre l'isolamento di cinque giorni è insufficient ...