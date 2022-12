Nuovo integrativo alla Evoca Group | “Ai lavoratori 1 400 euro per il welfare”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Valbrembo. Nei giorni scorsi è stato siglato il rinnovo del contrattoaziendale del triennio 2023-2025 tra la, le Rsu e le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, a seguito del referendum che ha concluso il percorso democratico di consultazione delle lavoratrici e deidel Gruppo. Il contratto risponde alle richieste presentate in piattaforma, soddisfacendo gli elementi di innovazione: è rafforzato il ruolo delle commissioni paritetiche, in ambito Ecos e Active-Ageing e dell’Esecutivo; valorizzato il sistema delle reazioni sindacali, con apertura di spazi contrattuali significativi; si introduce una sperimentazione operativa dei break formativi nell’ottica della formazione continua su salute e sicurezza; si avvia un confronto sul riconoscimento della professionalità e sviluppo di eventuali ...

L'Eco di Bergamo

