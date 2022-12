Nuove obbligazioni Iliad | cedola golosa ma meglio per profili speculativi

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il colosso franceseha emessoper rifinanziare il proprio debito bancario. L’accoglienza da parte del mercato è stata decisamente positiva ma probabilmente non poteva esserci esito diverso alla luce della forte appetibilità dellaofferta dai bond del gruppo francese: quel 5,375%, infatti, potrebbe essere risuonato a molti investitori come uno degli ultimi appuntamenti con rendimenti consistenti in grado di reggere la pressione dell’inflazione. Alta, quindi, ma a che prezzo? Quale è il livello rischio che chi ha sottoscritto leha dovuto incorporare nella proprie valutazioni? Per rispondere a questa domanda, iniziamo dalla presentazione del bond emesso dal gruppo francese. ...