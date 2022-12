Nuova frontiera della sostenibilità a 4 ruote | l’app di Aci che misura il ciclo vitale delle automobili

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 6 dicembre 2022) Green NCAP: si chiama così laa 4. Una app che consente la valutazione deldi vita dell’automobile, confrontando valori di inquinamento in relazione al loro paese, al mix energetico e all’utilizzo. Uno strumento rivolto ai consumatori attenti all’ambiente cui dunque viene fornito uno strumento agile e versatile che permette di valutare ladel loro veicolo nel contesto in cui vivono e risoetto al loro utilizzo a lungo termine. Allo stesso tempo un supporto alla progettazione, all’industria e ai legislatori, per aumentare la consapevolezza ambientale globale sulle emissioni climalteranti e sull’energia deldi vita necessaria per produrre auto verdi e sostenibili. Green NCAP, è stato ...