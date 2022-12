Novara-Potsdam oggi | Champions League volley femminile | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022)martedì 6 dicembre (ore 20.00) andrà in scena, match valido per la fase a gironi della2022 di. Le piemontesi iniziano la loro avventura nella massima competizione europea e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la non irresistibile formazione tedesca. Le Zanzare vogliono partire con il piede giusto nella Pool C, dove spicca il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti e Paola Egonu: le Campionesse del Mondo e d’Europa sono le candidate al primo posto nel raggruppamento, ma la Igor ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Dopo l’ultimo successo in campionato contro Perugia ottenuto soltanto al tie-break,si tuffa in questa nuova avventura e vuole regalare un nuovo ...