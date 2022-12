“Non si muove da Napoli” | l’agente fa chiarezza sul futuro

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella giornata di oggi si è svolto l’evento “Coi viola nel cuore”, durante il quale Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è stato premiato e al termine della cerimonia ha rilasciato alcune dichiarazioni su alcuni possibili trasferimenti nelle prossime finestre di calciomercato. Tra i diversi temi Valcareggi si è soffermato su Zerbin, suo assistito, allontanando le voci di mercato che lo vedrebbero lontano dale confermando la sua permanenza in azzurro. FOTO GETTY – Alessio Zerbindi Zerbin a, lo conferma l’entourage Ecco quanto evidenziato nel corso dell’intervista: Il?“Spero vinca lo Scudetto, lì ho un giocatore che è Zerbin. La procura è di Giulio Marinelli. Zerbin è come un figlio per me. Ha fatto 4 gare in campionato e ha giocato un’ora in ...

Bresciaoggi

... allora, la poetica In senso assoluto,ne ho la minima idea. La poetica, per un attore, è come l'editoria per una casa editrice. È quello che lo contraddistingue, ed è il campo in cui si. ...Anche il ministro degli Interni Matteo Piantedosi sidopo le vergognose minacce di morte contro Guido Crosetto piovutegli addosso davanti alle ... contratti chevengono rinnovati, attacco al ... Commercianti in allarme «Se lo sci non si muove addio a milioni e lavoro» Aggiornamento previsioni meteo Brindisi, martedì, 6 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la gi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...