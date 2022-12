Nel 2022 per i dolci di Natale ritorno alle origini | meno consumi ma più qualità

(Di martedì 6 dicembre 2022) Rimini, 6 dic. - Per idel prossimoè un. Festività più raccolta, con contrazione deima compensata dall'orientamento a un prodotto di. La tendenza ...

Il Times riferisce anche che l'aeroporto Engels, sul Volga,sud della Russia, 'è una base per alcuni dei bombardieri russi a lungo raggio con capacità nucleare, tra cui il Tupolev - 160 e il ...- Nei dati dell'organizzazione per le migrazioni anche i numeri di chi non è nemmeno risucito ad arrivarenostro paese: tra annegati e dispersi quasi 1.300 ...Dopo una decisa ripresa di mutui e prestiti nel 2022, il prossimo anno ci sarà un'inversione di tendenza secondo EY.L'Istat attende una crescita del Pil italiano a ritmi ancora sostenuti nel 2022, con un aumento del 3,9%, e un rallentamento significativo nel 2023, con una ...