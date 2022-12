NBA | i risultati della notte 6 dicembre | Paolo Banchero firma una doppia doppia contro Antetokounmpo Celtics ok | Leonard torna col botto

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono otto le partite andate in scena nellaNBA, e con una buona fetta di franchigie attualmente di vertice impegnate. Particolare l’attenzione per Mavericks-Suns e, in chiave più tricolore, per Magic-Bucks: andiamo a scoprire come si sono sviluppate le cose. I Milwaukee Bucks (17-6) passano sul parquet degli Orlando Magic (5-20) per 102-109 guidando fin dal primo quarto e fermando la rimonta nell’ultimo da parte dei padroni di casa, arrivati fino al -4. Giannisè sempre lui, con 34 punti e 13 rimbalzi, coadiuvato dai 18 e 10 di Bobby Portis e dai 17 e 10 assist di Jrue Holiday. Sono 20 e 12 rimbalzi, invece, per; realizza gli stessi punti Markelle Fultz, ma sono protagonisti anche i due Wagner, Franz (25) e Moritz (19 e 12). Contemporaneamente, i Los Angeles Clippers (14-11) riescono ...