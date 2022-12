L'Eco di Bergamo

Il mese di dicembre come sappiamo non è solo il mese dima anche l'occasione per stilare classifiche di film, serie tv e musica dell'anno che sta per ... di Stanley Donen and Gene Kelly,... era lui stesso Babbo, il suo impiego, una volta all'anno, al centro commerciale. McArthur ... L'uomo nacque in Ontario l'8 ottobre, nella città di Lindsay, ma ha vissuto infanzia e ... Natale 1951, sul Sentierone arriva la Capanna de L'Eco «per i bambini più soli»: ricordi, foto e ritagli Amarcord. Da oltre 70 anni nel centro di Bergamo l’iniziativa di solidarietà voluta da monsignor Andrea Spada, storico direttore del nostro giornale. Fotografie e articoli d’epoca per ricordare questo ...Bruce McArthur è noto per essere stato il Babbo Natale serial killer: ha ucciso 8 uomini e attualmente è in carcere per scontare l'ergastolo ...