Napoli cent’anni fa | la città al tempo della marcia su Roma Lectio magistralis di Paolo Mieli

(Di martedì 6 dicembre 2022) “fa. Laalsu” sarà il temadi, storico, giornalista, già direttore de “Il CorriereSera”, che anticiperà la conclusione delle attività didattiche del biennio 2020-2022Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa”. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 7 dicembre alle ore 12.30 nella Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa, dove la lezione di(anche in diretta streaming su www.facebook.com/unisob) sarà introdotta dal Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro e ...

Con il pallone si perdono danari (anche il virtuosodi De ... I nostri stadi sono vecchio (età media 64), scomodi (solo 59%...prendono la scena per dire che non si può dare nemmeno un...... non ci vorranno alloraper provare ad allungare su ...di Pioli (scadenza giugno 2024) per provare a prendere ile ...