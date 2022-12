Napoli | 290 milioni sequestrati a uomo vicino ai clan

(Di martedì 6 dicembre 2022) La guardia di finanza die Bologna ha eseguito un sequestro di un vasto patrimonio mobiliare e immobiliare, del valore di oltre 290di euro, ad un imprenditore 65enne, Antonio Passarelli. L'è ai domiciliari, con l'accusa di avere riciclato ingenti somme di denaro per contro di diversicamorristici della Campania: "Puca", "Di Lauro", "Scissionisti", "Mallardo", "Verde" e "Perfetto". Secondo gli inquirenti il 65enne età diventato un vero e proprio catalizzatore degli interessi criminali in vari settori commerciali, primo fra tutti proprio quello degli investimenti immobiliari.Sotto sequestro sono finite 12 società, 16 autoveicoli, 37 rapporti finanziari e 639 immobili e terreni, tra le province di, Benevento, Caserta, Bologna, Ravenna, Latina e Sassari. Dalle indagini è ...

