Mosca | attacchi Kiev a Zaporizhzhia sono terrorismo nucleare

La Russia adotterà "le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continuiterroristici di Kiev sul territorio russo": lo ha affermato il Cremlino dopo il nuovo ...chenon ......La Russia adotterà 'le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continui... Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, ribadendo la posizione ufficiale di, spiega ...Dopo gli attacchi di ieri a due aeroporti lontani dal confine con l’Ucraina, oggi ce n’è stato un altro con i droni su una base aerea nella regione russa di Kursk: è stato colpito un serbatoio di… ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...