Morti e blackout Kiev - Mosca | raid continui Razzo cade in Moldavia al confine con l' Ucraina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Attacco coi droni in due basi aeree russe,risponde con i missili. Diverse zone di nuovo senza elettricità. Putin visita il ponte in ...

Attacco coi droni in due basi aeree russe, Mosca risponde con i missili. Diverse zone di nuovo senza elettricità. Putin visita il ponte in ...Anche se non dovrebbero essere obiettivi militari, quattro elettricisti sonosul lavoro. ... tra Putin e il freddo, gli ucraini preferiranno sempre il gelo di un. Cioè la libertà. Il 23 ...Attacco coi droni in due basi aeree russe, Mosca risponde con i missili. Diverse zone di nuovo senza elettricità. Putin visita il ponte in Crimea ...Non è affatto escluso che possa essersi creato lo stesso scenario del razzo nel villaggio polacco dove un S-300 ucraino di difesa era sfuggito alla traiettoria ed aveva sconfinato facendo due morti ..