Morta Kirstie Alley | star di ‘Senti chi parla’ | aveva 71 anni

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – E', l'attrice famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom 'Cin Cin' ed essere stata la protagonista della commediachicon John Travolta. Vincitrice per due volte di un Emmy,71. Il decesso è stato annunciato dai figli sui social media. "Siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra incredibile madre èdopo una battaglia contro un cancro chescoperto di recente", affermano i figli su Instagram. "Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia . Era un'icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna", hanno scritto i suoi famigliari.

