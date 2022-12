Monza | Mattarella arrivato a Villa Reale per festival ' L' Italia delle Regioni'

(Di martedì 6 dicembre 2022), 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio, èpochi istanti fa alladi, dove sta per prendere il via la seconda e ultima giornata dell'evento ‘L''. Il capo dello Stato prenderà parte alla cerimonia della firma dell'intesa per il riconoscimento della ConferenzaProvince autonome quale organismo comuneProvince autonome. La giornata vedrà inoltre il passaggio di consegne dalla Regione Lombardia alla Regione Piemonte che ospiterà la seconda edizione delnel 2023.

