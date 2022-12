Mondiali | Marocco-Spagna LIVE

Si chiudono gli ottavi di finale dei2022 in Qatar, con le ultime due partite in programma oggi. La Spagna e il Portogallo cercano l'accesso ai quarti, contro ile la Svizzera. Le partite: alle 16 Spagna -e ...All'Education City Stadium il match valido per gli ottavi di finale deitrae Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Marocco-Spagna in diretta dal prepartita al risultato finale. Martedì 6 dicembre ...Le sfide tra Spagna e Marocco e quella tra Portogallo-Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Apre alle 16 la sfida tra le Furie Rosse di Louis Enrique e la so ...