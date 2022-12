Mondiali | esplode gioia tifosi Marocco in patria e nel mondo

(Di martedì 6 dicembre 2022)incontenibile deimarocchini alla notizia della qualificazione della nazionale ai quarti di finale in Qatar: le immagini sui social mostrano una folla oceanica scesa in piazza nella ...

Anche a Milanola gioia dei tifosi del Marocco per la vittoria della loro nazionale agli ottavi contro la Spagna aiin Qatar. Un sucesso che porta per la prima volta nella storia i nordafricani ai ...Gioia incontenibile dei tifosi marocchini alla notizia della qualificazione della nazionale ai quarti di finale in Qatar: le immagini sui social mostrano una folla oceanica scesa in piazza nella ...Bologna, 6 dicembre 2022 - Il rosso dei fumogeni invade piazza Nettuno. Esplode la gioia dei tifosi marocchini dopo la vittoria della loro nazionale ai Mondiali del Qatar, contro la Spagna. Esplode a ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...