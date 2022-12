Mondiali 2022 | Olanda-Argentina | sesto incrocio iridato Brasile | Neymar punta la Croazia | doppietta a 8 | 25

(Di martedì 6 dicembre 2022) I quarti di finale del Mondiale in Qatar presentano una classica della competizione iridata come. Gli Orange e l’Albiceleste...

Commenta per primo Mentre ientrano nel vivo della fase a eliminazione, sono diversi i calciatori che possono ancora sognare il titolo di capocannoniere. A comandare la classifica c'è Kylian Mbappe , con cinque reti, ...Commenta per primo In una Polonia in cui tutti aspettavano Robert Lewandowski, a prendersi la copertina è stato senza dubbio Wojciech Szczesny . Il portiere della Juventus ha parato 2 rigori in ...Di seguito quanto evidenziato:. “Dopo la partenza di Koulibaly, abbiamo dovuto acquistare un grande calciatore, Kim Min-Jae. Home » News Calcio Napoli » Spalletti: “L’ho pensato la prima volta che ho ...Il Marocco ha colto una storica qualificazione ai quarti di finale grazie alle strepitose parate del suo portiere. Che ha fatto di tutto, riuscendoci, per distrarre i rigoristi spagnoli che hanno ...