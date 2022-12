Mondiali 2022 | impresa del Marocco | festa grande a Rabat e Casablanca

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ il giorno delaidi calcio in Qatar. “Vittoria storica” e “Epico”, titolano i media locali per celebrare la vittoria sulla Spagna agli ottavi di finale, mentre ae aun fiume di persone si è riversato nelle strade per festeggiare. Nella capitale si assiste a “scene di giubilo”, riporta il corrispondente dell’agenzia di stampa Anadolu, mentre sul web vengono diffusi i video dellanelle piazze. E mentre il traffico è paralizzato dai caroselli, i marocchini impazziti di gioia festeggiano una vittoria che va al di là del semplice aspetto sportivo data la storica rivalità con la Spagna. Canti e balli promettono di andare avanti per tutta la notte. “Un fiume di persone si è riversata in strada aper celebrare la ...

Esplode la festa in diverse città italiane. In migliaia sono scesi in strada per festeggiare lo storico passaggio del Marocco ai quarti di finale dei. La folla si trova principalmente nel quartiere di Barrieria di Milano , nella zona Nord della città, dove vive una gran parte della comunità magrebina del capoluogo. A far riversare nelle ... Vince il Marocco, festeggiano le grandi città del Nord Italia. Dopo il clamoroso successo dei Leoni d'Atlante, che hanno estromesso la Spagna dai Mondiali di Qatar 2022, è festa grande nelle vie di Mi ...