“Mio figlio è nato prematuro | come ritrovare un po’ di ottimismo?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 6 dicembre 2022) Buongiorno dottoressa, sono mamma da un mese e mezzo, ma di un bimbomolto. Ovviamente non è ancora fuori pericolo e vivo costantemente con lui in ospedale. Inutile dire che sono molto stanca e demoralizzata e ho il terrore che possa non farcela. So che devo essere forte in questo momento, ma dopo un mese e mezzo comincio a sentirmi vacillare la terra sotto ai piedi perché la situazione sembra essere sempre la stessa. Cosa posso fare perun po’ die centratura? Amici e parenti mi dicono che dovrei prendermi una pausa, ma proprio non riesco a star lontano da lui, se non per dormire, mangiare e lavarmi. Ma dall’altro lato sento che sto per cedere. Può darmi un consiglio pratico e concreto? Grazie in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.