Minacce ' pacifiste' al ministro della Difesa Guido Crosetto | la solidarietà bipartisan della politica

Mentre Licia Ronzulli , presidente dei senatori di Forza Italia, che esprime "a nome mio e ditutto il gruppo" affetto al ministro "bersaglio di inqualificabili. E' surreale che tanta violenza ......chiedevano di riconoscere per la prima volta gli effetti del cambiamento climatico comeper ... La soluzione Convergenza dei movimenti Le piazze per il clima e quellesi sono toccate ...Il capo della Difesa e le immagini di un corteo pacifista a Roma, con un manifestante che dice: «Violenza su Crosetto Non mi strapperei i capelli». Solidarietà bipartisan ...Dopo il video diffuso da Nicola Porro su Rete4 in cui un manifestante giustificava un eventuale atto di violenza fisica verso il ministro. Condanna e ...