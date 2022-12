Milano | rapinavano uffici postali nell' hinterland | arrestata coppia di rapinatori

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022), 6 dic. (Adnkronos) - Nel pomeriggio dello scorso 30 novembre i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale dinei confronti di unadirispettivamente di 51 e 60 anni attualmente detenuti per altra causa presso la Casa Circondariale di Bergamo, autori di due rapine commesse ai danni deglidi Garbagnate Milanese e Gorgonzola in provincia di, aggravate dal fatto di essere state compiute in concorso, mascherati e con l'utilizzo di una pistola. Per il 60enne inoltre un'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in regime di semilibertà a cui era stato ammesso in misura alternativa alla detenzione. Il ...