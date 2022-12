Milano Major Premier Padel | Cremona Cassetta vincono il derby contro Cattaneo Di Giovanni e passano al secondo turno

(Di martedì 6 dicembre 2022) Successo importantissimo per Marcoe Simonenel primodelP1. Nella magnifica cornice dell’Allianz Cloud i campioni d’Italia in caricailtricoloreDaniele/Lorenzo Diper 6-3 6-3 e si regalano il difficilissimo sedicesimo di finaleMomo Gonzalez e Alex Ruiz (teste di serie numero 6).partono forte e volano velocemente sul 3-0.e Diperò non ci stanno e reagiscono, prima sbloccandosi nel punteggio e poi strappando il servizio agli avversari nel settimo game (4-3). Sembra dunque tutto pronto per ...

...delladel Topo e la musica suonata è più saldo che mai ed esercita una presa se possibile ancora maggiore sul pubblico. Chi volesse averne una prova, può recarsi all'Auditorium didove ...Lo abbiamo lasciato dall'altra parte del mondo, con un sombrero in testa, a festeggiare la vittoria delPremier Padel di Monterrey, in Messico. Lo ritroviamo in queste ore a, pronto con la solita classe a deliziare il pubblico dell'Allianz Cloud con i suoi colpi che a 43 anni non ...MILANO - Lo abbiamo lasciato dall’altra parte del mondo, con un sombrero in testa, a festeggiare la vittoria del Major Premier Padel di Monterrey, in Messico. Lo ritroviamo in queste ore a Milano, pro ...Lo abbiamo lasciato dall’altra parte del mondo, con un sombrero in testa, a festeggiare la vittoria del Major Premier Padel di Monterrey, in Messico. Lo ritroviamo in queste ore a Milano, pronto con l ...