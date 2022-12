Milan | segnali di speranza | rinnovo Leao possibile | ecco cosa è cambiato

Calciomercato.com

, Leao manda un messaggio. Accordo che non è arrivato ed esperienza in Qatar per Rafael che ... Intanto, però, da Milano arrivanoche non lasciano indifferente il giocatore . Post con tutti ...Rafael Leao lanciad'amore dal Qatar al, dopo il Mondiale ci sarà il vertice per il rinnovo di contratto con il portoghese Rafael Leao lanciad'amore dal Qatar al, dopo il Mondiale ci sarà il ... Milan, segnali di vero Dest: Maldini ha un'idea sul riscatto Il nuovo ad rossonero, Giorgio Furlani, pronto a fare pazzie pur di trattenere Leao. Dal Qatar, il portoghese ammicca e il Milan ora spera di trovare un accordo per il rinnovo ...In casa Milan uno dei pensieri della dirigenza rimane il rinnovo contrattuale di Rafael Leao. L'attaccante, attualmente impegnato ...