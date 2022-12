Milan | Pioli | “Il Napoli ha qualità in tutti i giocatori”

Nuovo riconoscimento per Stefano. L'allenatore delha ricevuto il ' premio Gentleman FairPlay ', intitolato alla memoria di Gigi Simoni e organizzato in collaborazione con la Lega B.è stato l'allenatore più votato ...L'allenatore delsuccede nell'albo d'oro a Claudio Ranieri, vincitore della passata edizione. "La vittoria dello scudetto mi e ci ha portato tanti riconoscimenti " ha dettodurante la ..."La vittoria dello Scudetto ci ha portato ad avere tanti riconoscimenti, ma sono orgoglioso e onorato di ricevere questo premio. Gigi Simoni e' ...Il Napoli, dopo una prima fase di stagione davvero entusiasmante con la conquista del primato sia in Serie A che in Champions League, come tutte le altre società deve fare i conti con la sosta. Questa ...