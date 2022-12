Milan | ecco perché è stato scelto Sportiello

Al settimo postol'attaccante delOlivier Giroud, grande protagonista con la Francia campione del mondo in carica, a quota 249. All'ottavo posto Lionel Messi Messi che si piazza a quota ...cosa hanno rivelato le intercettazioni su altri grandi club: INTER : Marotta, il 12 Agosto, ... M: non preoccuparti, a Primaticcio c'è la M1 Non bastasse, anche ilCampione d'Italia è stato ...Il Napoli è diventata una società che ora fa gola davvero a tutti ed a spiegare il perchè è un dato davvero incredibile.Secondo Mundo Deportivo, il futuro di Thomas Meunier potrebbe essere in Italia. Il terzino del Vorussia Dortmund piace molto al Barcellona ma le finanze ...