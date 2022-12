Migranti | il racconto sui social spaventa gli italiani

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il 70 percento degliè preoccupato dalla diffusione dell’odio suinetwork, più o meno la stessa percentuale ha il timore di incappare in fake news e più di uno su due è convinto e consapevole che i livori suicontribuiscono a creare stereotipi sugli immigrati. È il risultato tutt’altro che scontato della ricerca che Demopolis ha condotto per Oxfam Italia, la onlus impegnata nel contrasto alla povertà e alle discriminazioni, particolarmente attiva a favore dell’inclusionee. L’indagine, condotta su un campione omogeneo di 4.000 intervistati, è incentrata sulla percezione che glihanno dei fenomenti migratori che interessano il Paese, anche se poi allarga il campo. Glisono preoccupati dall’aumento di gas e carburante che attualmente ...

...Rifugiati del CIO in due Giochi Olimpici e l'altra perch accusata di aver aiutato persone: ...anteprima lo scorso settembre al festival di Toronto e già acclamato dal pubblico per il...Schlein è una convinta europeista, apprezzata da chi a sinistra appoggia posizioni progressiste, le lotte sull'accoglienza dei, le battaglie civili come la parità di genere, i diritti delle ...Esposte a Modica 50 opere dell'artista gelese che raccontano l'isola e la sua ricerca di riscatto ma anche l'umanità ...Di Lara Sirignano Il racconto disperato dei genitori ... Un barchino di sei metri con 32 migranti a bordo è colato a picco vicino alle coste dell’isola delle Pelagie. La Guardia Costiera è riuscita a ...