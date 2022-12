“Mi devono togliere il seno” L’annuncio choc della vip italiana | a poche ore dall’intervento chirurgico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Questa estata la top modelha annunciato di doversi sottoporre a un’operazione poiché potrebbe rischiare di essere colpita in futuro da un tumore. Ha presto questa decisione drastica, ma a suo avviso necessaria. E lo ha voluto comunicare a tutti: la top model in questione è Bianca Balti, la 38enne modallo sguardo magnetico. Lo scorso agosto ha confessato che le possibilità di avere un tumore sono tutt’altro che trascurabili e quindi come prevenzione dovrà effettuare un’operazione. Secondo quanto lei stessa ha raccontato ai suoi follower di Instagram, Bianca Balti deve ovviamente fare di tutto per evitare che un tumore possa materializzarsi nella sua vita e, sebbene sia stata una scelta indubbiamente non gradevole, ha preferito decidere di fare un’operazione per risolvere questa problematica di salute. Lei ha infatti una mutazione di ...