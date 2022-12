Mezzate | Bellingera | si fanno belle in vista del varo della nuova area sport del Peschierello | l' avvio dei lavori previsto per la primavera 2023

Leggi su 7giorni.info

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Comune di Peschiera Borromeo fa sapere che la riqualificazione preinteressesserà in particolare le vie,Resistenza, Turati, Buzzoni, Ponchielli, Puccini, Verdi, Nenni, Miglioli. In arrivo il progetto definitivo per la sistemazione di via Galvani.