Meteo martedì | gelo sull’Italia | fronte di aria artica in arrivo Ecco le conseguenze

(Di martedì 6 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Grandi manovre sul nord Europa nel corso di questa settimana.gelida di matricemarittima continuerà ad affluire in moto retrogrado da est verso ovest al di sopra del 55° parallelo portando un sensibile calo delle temperature fino al settore centrale europeo. Entro mercoledì Regno Unito, Francia settentrionale, Scandinavia, Germania, Polonia, Baltico vivranno condizioni da pieno inverno con gran freddo e nevicate fino in pianura. Ma queste condizioni non sono destinate ad interessare tutta l’Italia, almeno non per il momento, perché ci lambiranno soltanto, toccando le zona alpine, prealpine ed entrando su parte del Nord. Questo perché l’fredda una volta raggiunto il settore centro occidentale prenderà due strade opposte. Una parte se ne andrà verso est colmando la ...

1' di lettura 05/12/2022 - La Protezione Civile Regionale, in data 5 dicembre, ha emesso il bollettino n. 52/2022 di allertamento per criticità idrogeologica valido per tutta la giornata di6 dicembre. Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da precipitazioni continue diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio.1' di lettura 05/12/2022 - La Protezione Civile Regionale, in data 5 dicembre, ha emesso il bollettino n. 52/2022 di allertamento per criticità idrogeologica valido per tutta la giornata di6 dicembre. Segue il documento. Meteo Fermo : oggi poco nuvoloso, Martedì 6 nubi sparse, Mercoledì 7 cielo coperto