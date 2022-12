Meta potrebbe rimuovere tutti i contenuti news da Facebook

(Di martedì 6 dicembre 2022) ROMA –, la società madre di, sarebbe costretta adalla sua piattaforma se il Congresso americano approverà il Journalism Competition and Preservation Act, una legge che rafforza la posizione negoziale dei media rispetto ai giganti del web, facilitando negoziati collettivi per la distribuzione delle notizie online. La stessalo ha reso noto attraverso un comunicato rilanciato su Twitter dal suo portavoce, Andy Stone. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

