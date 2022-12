Meloni | su grandi voci manovra niente critiche da Bankitalia

"La notizia per il governo è che sullevoci della manovra non ci fossero critiche sostanziali da Bankitalia". Lo ha detto Giorgiaparlando con i giornalisti a Tirana. .*** Ddl Bilancio:, da Bankitalia suvoci nessuna critica sostanziale (RCO). 06 - 12 - 22 17:57:13 (0525) 0 NNNNRoma, 6 dic. (LaPresse) - "Io penso che la riforma della giustizia sia in Italia una riforma prioritaria e mi pare che su questo in molti siano d'accordo.Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Le critiche di Bankitalia alla legge di bilancio La notizia per il governo è che sulle grandi voci di questa manovra non ci ...