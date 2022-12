(Di martedì 6 dicembre 2022) Tirana, 06 dicembre 2022 "Sonodel, era molto importante. La storia di amicizia e collaborazione trae questi Paesi e mi pare di aver trovato quell'attenzione per il nostro ...

Il Sole 24 ORE

Tirana, 06 dicembre 2022 "Sonodel vertice, era molto importante. La storia di amicizia e collaborazione tra Italia e ... Così Giorgiaparlando al termine del vertice sui Balcani a ..."Sonodel vertice, era molto importante". Così Giorgiaparlando al termine del vertice sui balcani a Tirana.ha ricordato "la storia di amicizia e collaborazione tra Italia ... Meloni: "Soddisfatta dal vertice, c'è grande voglia di Italia" - Il Sole 24 ORE Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Al termine del vertice Ue a Tirana, la premier Giorgia Meloni ha spiegato che il tema energia «è difficile e l’Italia può giocare un ruolo centrale e strategico, la proposta della commissione Ue non è ...