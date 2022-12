Meloni rivendica la linea anti-establishment | ma è pronta alla marcia indietro sul Pos

(Di martedì 6 dicembre 2022) La Banca d’Italia, in audizioneCamera sulla manovra, ha criticato le decisioni prese dal governo su contante, Pos, reddito di cittadinanza e flat tax. Sono «contro la modernizzazione del Paese che anima il Pnrr e contro l’esigenza di continuare a ridurre l’evasione fiscale», ha detto il capo del servizio struttura economica di Via Nazionale Fabrizio Balassone.la risposta del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: «È la voce delle banche». Ma la premier Giorgiain realtà, scrive Repubblica, sarebbea cancellare la norma sul Pos. Come conferma anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e numero due di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, in un’intervistaStampa. «L’aveva verso di noi un pregiudizio originario e ...

la Repubblica

'Quella dei 60 euro è indicativa, per me - ammette- può essere anche più bassa . C'è ... La leader di FdIcomunque la ratio di una norma pensata per tutelare i commercianti dalle ...non può bruciare miliardi solo per difendere una misura bandiera. Semmai, il governo tirerà un po' di più la corda sull'innalzamento del tetto massimo per il contante, che al momento ha ... Meloni, stufa delle critiche sulla manovra, rivendica la linea dura. Ma è pronta al ritiro sul Pos Fonti di Palazzo Chigi: «È legittima la visione di Bankitalia a sostegno della moneta elettronica, ma non si può escludere dal circuito il denaro contante» ...Chi è abituato alle audizioni della Banca d’Italia sulle manovre sa che via Nazionale non fa sconti, indipendentemente dal colore del governo di turno. Questa volta, però, c’è un elemento che fa la di ...