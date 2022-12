Meloni in Albania | ' Potete contare sull' Italia | i Paesi dei Balcani Occidentali devono entrare nella Ue'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giorgiaè in, per il vertice Ue -di Tirana , la presidente del Consiglio dopo essersi intrattenuta in una conversazione privata con Adil Rama, premier albanese, ha ...

Giorgiaè in, per il vertice Ue - Balcani Occidentali di Tirana , la presidente del Consiglio dopo essersi intrattenuta in una conversazione privata con Adil Rama, premier albanese, ha parlato ...... e altri temi su cui come sapete l'Italia è pienamente impegnata", ha proseguito. "Faremo il ... al suo arrivo al vertice Ue - Balcani occidentali che si tiene oggi a Tirana, in. 'Sarà un ...Giorgia Meloni è in Albania, per il vertice Ue-Balcani Occidentali di Tirana, la presidente del Consiglio dopo essersi intrattenuta in una conversazione privata con Adil Rama, premier albanese, ha par ...La Commissione ha presentato il suo piano d’azione sulla rotta balcanica, sulla falsariga di quanto fatto per il Mediterraneo centrale - d’altra parte è su questa direttrice che si registrano gli ingr ...