Meloni difende la Manovra | da Bankitalia nessuna critica sostanziale

(Di martedì 6 dicembre 2022) La notizia per il governo è che sulle "grandi voci di questa" non ci sono state “da parte dicritiche sostanziali". Il presidente del Consiglio Giorgiada Tirana, dove ha preso parte al vertice Ue-Balcani, torna sulla relazione della Banca d'Italia sulla Legge di Bilancio. "Ladal mio punto di vista è ben fatta, seria, dà segnali importanti in una situazione come quella con cui ci confrontiamo. Soprattutto, non era scontato si facesse unapolitica” in tempi così rapidi. “Abbiamo fatto un buon lavoro”. Sull'appello alla responsabilità sul Pnrr "condivido le parole del presidente Mattarella: il governo dall'inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul tema del Piano nazionale di resistenza e resilienza", ha sottolineato ...