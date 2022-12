Meloni difende la Manovra | «Ben fatta |  le critiche di Bankitalia non sostanziali»

Vespa inchioda Bankitalia sul reddito di cittadinanza Ma Brugnaro non ci sta el'azione del governo. 'La realtà è che noi vediamo tutti i giorni è un'altra: vediamo persone che non ...Leggi Anche Manovra, Corte dei Conti: norme su contanti e Pos non sono coerenti con il Pnrr Leggi Anche Manovra, Uil: 'Tra flat tax e dipendenti scarto di imposte fino all'800%' Il governo è pronto e ...La notizia per il governo è che sulle "grandi voci di questa manovra" non ci sono state “da parte di Bankitalia critiche ...L'esecutivo si prepara ad accogliere la valanga di emendamenti: dal cuneo alle pensioni, dalle imprese alle carceri ...