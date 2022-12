Meloni | “Caro energia | l’Europa faccia di più Pnrr non basta”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Il Next Generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente.” Esordisce così la presidente del Consiglio, Giorgia, in collegamento al Festival delle Regioni in corso a Milano. Il, secondo le parole della premier, “non poteva tenere in considerazione l’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie.”L'articolo proviene da Inews24.it.

ravennanotizie.it

... Giorgia, viene confermato il taglio di due punti percentuali che riguarda solamente ... rispetto al problema del 'bollette' ancora da risolvere, rispetto alla necessità di rinnovi ...Liguria: venerdì 16 dicembre sciopero generale contro la manovra di finanza del GovernoCgil ... non contrasta la precarietà e ilenergia , non combatte l'evasione fiscale, non mette ... Caro benzina: il costo del carburante sale perché il Governo Meloni ha tagliato i tagli alle accise fatti da Draghi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il ministro della Giustizia annuncia un cambio di passo sulla disciplina delle intercettazioni: "Vigileremo in modo rigoroso sulla loro diffusione" ...