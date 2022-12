Meglio la Partita Iva Perché la flat tax svuota ancora di più di medici gli ospedali

numero-diez.com

Secondo successo di fila per la Givova Scafati , che sfrutta alil fattore casa e, dopo quello contro l' Unahotels Reggio Emilia , fa suo anche il secondo ... LALa sfida entra nel vivo ...... unache sarà importante per noi anche perché è l'ultima prima di partire per il Mondiale ... ora stiamo un po'e abbiamo di fronte un'altra battaglia contro un'avversaria come Budapest ... Dionisi su Pinamonti: "Può far meglio, bisogna ripartire dalla partita di Torino" La Paffoni, dopo la dilagante vittoria di sabato al Pala Battisti contro Varese, si prepara ad affrontare il fanalino di coda Langhe Roero Basketball, in trasferta, al Pala 958 di Alba. Sulla strada d ...Secondo successo di fila per la Givova Scafati, che sfrutta al meglio il fattore casa e, dopo quello contro l’Unahotels Reggio Emilia, fa suo anche il secondo ...