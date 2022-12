Mediaset e il cinema italiano | in un libro l' impegno dell' azienda che ha prodotto più film in Italia

Cinecittà News

Il fabbisogno didelle tv private per alimentare i palinsesti ha portato subito a un ... Così è stato per, allora ancora Fininvest, con Reteitalia, società voluta da mio padre Silvio ...Cinelandia resistette fino al 1983 quando Silvio Berlusconi la acquisì e la trasformò in, concludendo per sempre la breve epopea del'selvaggio' made in Milano. 'Mediaset e il cinema italiano', in un libro la storia lunga 40 anni e 600 film Fin dai tempi di Reteitalia e Penta, fino ad arrivare a Medusa, Mediaset ha investito con impegno e passione nel cinema, tanto da diventare il soggetto che ha finanziato e prodotto in assoluto più fil ...“Mediaset e il cinema italiano. Film, personaggi, avventure”, il libro a cura di Gianni Canova e Rocco Moccagatta con la prefazione di Pier Silvio Berlusconi ...