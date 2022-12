Massimo Ranieri torna a Bergamo | venerdì concerto al Creberg Teatro

E alle interpretazioni di personaggi e testimonial del mondo dell'arte e dello spettacolo come Giorgio Albertazzi, Dario Fo, Mina,e Pierfrancesco Favino. E icone dello sport (Alberto ...Nel 1988 debutta come conduttrice per Fantastico insieme ad Enrico Montesano , incarico che bisserà nel 1989 affiancata da, Alessandra Martines , Nino Frassica e Giancarlo Magalli . ...Torino - Se avete deciso di rimanere in città o nei dintorni, le cose da fare il weekend dell'Immacolata a Torino non mancano, tra mercatini natalizi, spettacoli e altri eventi. Qui di seguito ve ne s ...L’appuntamento. Il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri «Tutti i sogni ancora in volo» venerdì 9 dicembre al Creberg Teatro di Bergamo. Un emozionante viaggio nel nuovo repertorio di inediti, attravers ...