Massimiliano Gallo si è sposato in segreto | chi è la moglie Shalana Santana

Leggi su tpi

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’attore napoletano, reduce dal recente exploit televisivo di “Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso” su Rai1, hala compagna, come annunciato sui social dove ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme abbracciato alla novella sposa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @“Volevamo scomparire per un attimo… Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata… E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Adesso, “abboffateci” di auguri…” ha scrittoa corredo dello scatto, preso d’assalto dall’affetto di amici e fan che, da Stefano Di Martino a Mara Venier, da Caterina Balivo ad Antonella Clerici, hanno dedicato alla coppia i loro pensieri più belli. Un ...