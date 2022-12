Marocco-Spagna | paura fuori dallo stadio per scontri tra polizia e tifosi marocchini VIDEO

... con lache tiene saldamente in mano il possesso palla ma senza trovare molti varchi. Soltanto nel finale le due squadre provano a dare le ultime sgasate: ilprova a farsi vedere con ...Chi vince affronta la sorpresache ha eliminato laai calci di rigore. CR7 è stato lasciato fuori dagli undici titolari da Fernando Santos , che gli ha preferito l'attaccante del ...Clamoroso ai mondiali di calcio in Qatar . Il Marocco elimina la Spagna e per la prima volta nella storia raggiunge i quarti di finale. I tempi ...Il Marocco fa la storia, batte la Spagna ai rigori e si qualifica per la prima volta in assoluto ai quarti di finale di un Mondiale.