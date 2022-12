Marocco-Spagna oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | probabili formazioni | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si concludonogli ottavi di finale deidi. In Qatar vanno in scena le ultime due sfide e ad aprire ilsaranno. Una sfida che vede la squadra di Luis Enrique favorita per il passaggio del turno, ma gli africani sono stati certamente tra le principali sorprese della prima fase e vogliono continuare il loro sogno in Qatar. Ilè anche l’ultima nazionale non europea o sudamericana ad essere ancora in corsa nella rassegna iridata, visto che nei quarti ci saranno squadra del Vecchio Continente e poi le solite Brasile e Argentina. Ziyech e compagni hanno già battuto il Belgio e sfiorato anche la vittoria contro la Croazia e hanno assolutamente il talento e le potenzialità per mettere paura anche alla ...