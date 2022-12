Marocco-Spagna | Hakimi con il brivido | rigore decisivo trasformato con il cucchiaio VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilriscrive la storia e, per la prima volta, approda ai quarti di finale di un Mondiale. La compagine africana, infatti, ha eliminato ai calci dilanel match valevole per gli ottavi di finale di Qatar 2022. Dopo i tre penalty parati da Bono e i due su tre realizzati dai marocchini, Achrafsi è presentato sul dischetto per tirare il. L’esterno del Paris Saint-Germain, con grande freddezza, ha deciso di trasformare con il, generando qualchenel pubblico presente allo stadio. La conclusione di, ad ogni modo, ha spiazzato il portiere avversario, regalando una storica qualificazioni al. Ecco ildel calcio di ...