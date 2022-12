Marocco - Spagna diretta | le formazioni ufficiali | Luis Enrique con l' 11 tipo

14:15 Qatar 2022,: il "derby delle colonne d'Ercole" che vale un posto nei quarti di finale Al Mondiale in Qatar è tempo di ultima giornata dedicata al programma degli ottavi di ...... Zinedine Zidane, ma l'Inghilterra può cambiare tuttoI Mondiali vivranno oggi gli ultimi due ottavi di finale: alle 16 scenderà in campo ladi Luis Enrique contro ildi Hakim Ziyech e ...Calcio d’inizio alle 16. Luis Enrique a caccia dei quarti con il blocco Barcellona, di fronte la squadra con i titolari che giocano tutti all’estero ...Le formazioni ufficiali di Marocco e Spagna per il settimo ottavo di finale di Qatar 2022. Fischio d'inizio alle ore 16:00 ...