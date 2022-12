Marocco-Spagna | Busquets | “Rigori crudeli | mancata fortuna Giovani impareranno da oggi”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sergiè stato intervistato dalla televisione spagnola dopo3-0, match che ha visto la “Roja” eliminata agli ottavi di finale del Mondiale di Qatar ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 120?. “Isono stati, ma li abbiamo sbagliati tutti e tre – commenta amaramente il centrocampista – Abbiamo avuto una grande occasione con Sarabia, ci èlanell’ultimo tiro o passaggio. Abbiamo cercato in tutti i modi di cercare gli spazi, poi una volta aiè sempre un testa o croce.” Un nuovo fallimento dellaporterà anche a riflessioni interne, per capire se qualche veterano lascerà la nazionale: “Non conto io, conta la squadra. Sicuramente abbiamo un gruppo giovane molto forte e ...

Bounou para due rigori alla, ilè ai quarti di finale Ma se dopo la vittoria col Belgio i festeggiamenti dei tifosi magrebini a Bruxelles aveva rasentato la guerra civile, stavolta - ...2022 - 12 - 06 19:55:13 19:54 Squadre in campo, è il momento degli inni Portogallo - Svizzera chiuderà gli ottavi di finale. La vincente affronterà il, (passato sullaai calci di rigore) nella sfida del prossimo 10 dicembre. Novità tra le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo è fuori dall'undici titolare del Portogallo . Il Ct ...Portogallo-Svizzera chiuderà gli ottavi di finale. La vincente affronterà il Marocco, (passato sulla Spagna ai calci di rigore) nella sfida del prossimo 10 dicembre. Novità tra le formazioni ufficiali ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...