Marocco Spagna | 3 episodi che non hai notato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022), treche non haidel match che ha portato la Nazionale africana ai quarti di finale L’epilogo diai rigori, così ricco di pathos, ha regalato tantissime immagini indimenticabili, a cominciare dalle tante inquadrature dedicate alla tensione delle reciproche tifoserie e all’entusiasmo dei sostenitori marocchini impazziti di gioia. Ecco treda ricordare: 1) Asensio, perché? Dopo la mezzora, in una delle poche occasioni in cui latrova la profondità, Asensio manca uno stop che l’avrebbe messo davanti al portiere. Col senno di poi… 2) Pedri con la maglia sporca. La difficoltà della gara della Roja è tutta nella maglia macchiata di terra di Pedri, il giocatore più raffinato che ...