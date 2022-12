Marocco | Bono | “Intuito e fortuna | vincere è la cosa più importante Ora non facciamoci distrarre”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il portiere del, Yassine Bounou, al termine della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar 2022 vinta ai rigori contro la Spagna, ha commentato la storica qualificazione ai quarti della compagine africana: “Un po’ di, un po’ di. Abbiamo vinto ed è questa lapiù. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni perché la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Non è facile restare concentrati per 120 minuti, contro una nazionale come la Spagna che fa un gran possesso palla”. “Quando vivi momenti del genere, a volte sul momento è difficile rendersene conto, ora dobbiamo cercare di non farcidall’entusiasmo, dobbiamo pensare al nostro lavoro, restare concentrati e isolarci, affrontando la prossima partita come abbiamo fatto oggi ...