Marina Nalesso | la portavoce del ministro Sangiuliano si racconta a ‘Maria con te’ | “Il rosario al Tg2? Non lo tolgo mai e non intendo farlo | la Madonna è nella mia vita”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dalal Ministero della Cultura. Un percorso comune, seppur con ruoli differenti, pere Gennaro. L’ex direttore del telegiornale della seconda rete è ora al capo del dicastero e ha nominato comeproprio l’ex conduttrice del tg. A fine ottobreera finita nuovamente nel mirino per aver condotto l’edizione serale del “” con al collo un, suscitando numerosi commenti critici sui social. “Non lomai, proprio mai e non ho intenzione diin futuro“, spiega in un’intervista a “Maria con te“, il primo settimanale mariano edito dalla San Paolo, in edicola questa settimana. Una polemica che la accompagna da qualche anno: “Non mi è mai passato per la testa, ...

